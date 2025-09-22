Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Balón de Oro: ya se conocen los diez candidatos
Imagen de archivo de ambulancia. C7

Un motorista herido moderado tras sufrir una caída en Santa Brígida

El joven, de 25 años, fue trasladado primero al centro de salud del municipio y posteriormente al hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria

Efe

Santa Brígida

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:19

Un motorista de 25 años resultó herido de carácter moderado a media tarde de este lunes tras sufrir una caída en la carretera de Santa Brígida, a la altura de la Cruz de Morales, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) del Gobierno de Canarias.

El afectado fue atendido inicialmente en el Centro de Salud de Santa Brígida por personal del Servicio de Urgencias Canario y, posteriormente, trasladado al hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria para continuar con la atención sanitaria.

En el lugar del accidente también intervinieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  2. 2 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones
  3. 3 Declarado el fraude de bitcóin que afectó a miles de inversores: «Es un hito histórico»
  4. 4 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  5. 5 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  6. 6 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  7. 7

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  8. 8 Los higos pueden cambiar tu vida
  9. 9 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
  10. 10 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un motorista herido moderado tras sufrir una caída en Santa Brígida

Un motorista herido moderado tras sufrir una caída en Santa Brígida