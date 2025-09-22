Un motorista herido moderado tras sufrir una caída en Santa Brígida El joven, de 25 años, fue trasladado primero al centro de salud del municipio y posteriormente al hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria

Efe Santa Brígida Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:19 Comenta Compartir

Un motorista de 25 años resultó herido de carácter moderado a media tarde de este lunes tras sufrir una caída en la carretera de Santa Brígida, a la altura de la Cruz de Morales, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) del Gobierno de Canarias.

El afectado fue atendido inicialmente en el Centro de Salud de Santa Brígida por personal del Servicio de Urgencias Canario y, posteriormente, trasladado al hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria para continuar con la atención sanitaria.

En el lugar del accidente también intervinieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.