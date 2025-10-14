Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia. C7

Motorista herido moderado tras una caída cerca de la rotonda de Las Mesas en Las Palmas de Gran Canaria

El afectado fue traslado al Hospital Doctor Negrín al presentar traumatismos de carácter moderado

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 14 de octubre 2025, 09:12

Comenta

Un motorista, de 42 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída próximo a la rotonda de Las Mesas, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 19.50 horas de este lunes en la vía GC-3, en sentido norte, antes de la rotonda de Las Mesas de la capital grancanaria, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que el afectado presentaba traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Carreteras, que limpiaron la vía, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron el atestado correspondiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  2. 2 Un accidente múltiple provocó grandes retenciones en la GC-1 dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El Gobierno canario expropia 84 fincas para el tramo de autovía aeropuerto-cruce de Pozo Negro
  4. 4 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  5. 5 Anatomía de un atasco: tres horas y diez minutos para despejar la GC-1
  6. 6 La Dirección General de Policía decidirá sobre el comisario y su episodio ebrio
  7. 7 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  8. 8 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  9. 9 Aitana, la nueva confirmación del Granca Live Fest 2026
  10. 10 El Supremo ratifica la condena a dos de los condenados por violar a una joven en Puerto Rico

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Motorista herido moderado tras una caída cerca de la rotonda de Las Mesas en Las Palmas de Gran Canaria

Motorista herido moderado tras una caída cerca de la rotonda de Las Mesas en Las Palmas de Gran Canaria