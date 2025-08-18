Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una ambulancia del Servicio Canario de Urgencias. C7

Un motorista herido moderado al sufrir una caída en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

El Servicio de Urgencias Canario asistió y estabilizó al varón que posteriormente fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor Negrín

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:41

Un motorista de 30 años resultó herido moderado al sufrir una caída sobre las 11.34 horas en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. El Servicio de Urgencias Canario asistió y estabilizó al varón, que presentaba policontusiones de carácter moderado.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, posteriormente fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Los agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se hicieron cargo de realizar el atestado correspondiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hasta siempre, Atilio
  2. 2 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  3. 3 El calor no cede en Gran Canaria: este lunes llegaremos a los 36 grados
  4. 4 Nadie dijo que iba a ser fácil
  5. 5 Atentos al tráfico este lunes: se corta un tramo de Juan Manuel Durán en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Buscan a Minerva de los Milagros A. P., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 El Supremo ratifica la condena a dos empresarios canarios que estafaron 81.500 euros a una empresa
  8. 8 Las familias canarias que no pueden veranear: «Las Alcaravaneras son sus vacaciones»
  9. 9 La MetroGuagua arrasa más de 300 árboles
  10. 10 ¿Qué es el pickleball y por qué está de moda?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un motorista herido moderado al sufrir una caída en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Un motorista herido moderado al sufrir una caída en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria