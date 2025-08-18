Un motorista herido moderado al sufrir una caída en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria
El Servicio de Urgencias Canario asistió y estabilizó al varón que posteriormente fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor Negrín
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 18 de agosto 2025, 13:41
Un motorista de 30 años resultó herido moderado al sufrir una caída sobre las 11.34 horas en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. El Servicio de Urgencias Canario asistió y estabilizó al varón, que presentaba policontusiones de carácter moderado.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, posteriormente fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Los agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se hicieron cargo de realizar el atestado correspondiente.
