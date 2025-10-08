Un motorista herido en un accidente de tráfico en Santa Lucía de Tirajana El hombre chocó con una señalización de obra en la avenida del Atlántico

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:52

Un motorista ha resultado herido tras chocar con una señalización de obra en la avenida del Atlántico, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. En la madrugada de este miércoles, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que un motorista precisaba asistencia sanitaria.

En el momento inicial de la asistencia, el herido presentó un traumatismo facial y policontusiones de carácter moderado. Se trasladó al hombre en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente y la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.