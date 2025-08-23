Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC. Arcadio Suárez

Un motorista en estado grave tras sufrir una caída en una vía del Puerto de la Cruz

El suceso se produjo sobre las 01:50 horas de la madrugada de este sábado

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:55

Un motorista, de 54 años, resultó herido de gravedad este sábado tras sufrir una caída en la calle doctor Celestino Glez. Padrón, en el Puerto de La Cruz (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 01:50 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo craneoencefálico severo. Tras ser estabilizado, fue llevado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, la Policía Local realizó las diligencias correspondientes.

