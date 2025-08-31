Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de recurso del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112. C7

Un motorista en estado crítico tras chocar con un coche cerca de Agüimes

El hombre de 30 años salió despedido varios metros tras colisionar con un turismo en la bajada hacia Arinaga (GC-191)

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:24

Un motorista de 30 años se encuentra en estado crítico tras chocar sobre las 01.40 horas de este domingo con un turismo en la bajada hacia Arinaga (GC-191), dentro del municipio de Agüimes (Gran Canaria). El hombre presentó politraumatismos de carácter grave tras salir despedido varios metros, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC) que lo estabilizaó y se encargó del posterior trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se hicieron cargo del atestado correspondiente.

