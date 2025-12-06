Un motorista, en estado crítico tras caer de su motocicleta en el sur de Gran Canaria El accidente ha tenido lugar en la carretera de Los Palmitos, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, sobre las 10.15 horas

EFE Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:20

Un motorista está en estado crítico tras caer de su motocicleta este sábado en el sur de Gran Canaria, ha informado el 112.

El suceso ha tenido lugar en la carretera de Los Palmitos, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, hacia las 10.15 horas.

Como consecuencia del accidente, un hombre de 61 años ha sufrido politraumatismos de carácter grave y ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.