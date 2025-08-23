Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia del SUC. C7

Un motorista en estado crítico y otros tres heridos en dos accidentes en Tenerife

El siniestro tuvo lugar esta madrugada en la TF-5

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:45

El conductor de una moto fue hospitalizado en estado crítico y otras tres personas resultaron heridas en dos accidentes registrados en la madrugada de este sábado en la autopista del norte de Tenerife (TF-5), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

El primer incidente se registró en la TF-5 a la altura de San Benito en La Laguna y en sentido Santa Cruz de Tenerife, y el 112 recibió a las 00:44 horas una alerta por la colisión por alcance de dos motocicletas y que, a consecuencia del impacto, uno de los motoristas había salido despedido hacia los carriles contrarios en sentido norte.

Debido a este accidente se registró otra colisión por alcance de varios vehículos a la misma altura, pero en los carriles en sentido norte de la TF-5. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó tres ambulancias al lugar y su personal prestó la primera asistencia a los heridos.

En el caso del primer siniestro, uno de los motoristas, de 28 años, presentaba politraumatismos de carácter grave y fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.

El segundo afectado es otro motorista de 27 años con polierosiones de carácter leve, y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios.

En el otro siniestro resultaron afectadas dos mujeres, una de 23 años, gestante y ocupante de un turismo, que en el momento inicial de la asistencia presentaba lesiones de carácter leve y fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias.

También resultó afectada una mujer de 29 años, ocupante de un turismo que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diversos traumatismos de carácter moderado y fue evacuada en un vehículo particular tras rechazar el traslado en ambulancia.

Como consecuencia de ambos siniestros los carriles en sentido descendente de la TF-5 quedaron totalmente cortados y, en sentido ascendente (norte) solo quedó libre el carril derecho, por lo que la Guardia Civil solicitó al servicio de Conservación de Carreteras que señalizara el desvío del tráfico por las calles aledañas en ambos sentidos.

Los bomberos aseguraron la zona de intervención y a los vehículos implicados en ambos accidentes. La Policía Local de La Laguna colaboró con la Guardia Civil, que reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente. El servicio de Conservación de Carreteras se encargó de la limpieza de la vía y la señalización temporal de la misma.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede y roba a una joven en Altavista, Gran Canaria, y es detenido por la geolocalización del portátil sustraído
  2. 2 La organizadora del Frontón King, condenada por impago
  3. 3 La prealerta por fenómenos costeros adversos marcará el fin de semana en Canarias
  4. 4 Sensación Lukovic: a las puertas de su debut ya ha dejado detalles que asombran
  5. 5 Se elevan a 17 las personas afectadas por el brote hospitalario de salmonela
  6. 6 Fermento: la revolución sin gluten llega a Las Palmas
  7. 7 Calendario laboral: estos son los días festivos en Canarias en 2026
  8. 8 Global modifica horarios y/o paradas de las líneas 1, 34, 55 y 106 a partir del lunes
  9. 9 San Cristóbal teme que el edificio Cachalote eclipse su castillo
  10. 10 La Agencia Tributaria subasta los derechos sobre 17 bienes de Sixto Delgado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un motorista en estado crítico y otros tres heridos en dos accidentes en Tenerife

Un motorista en estado crítico y otros tres heridos en dos accidentes en Tenerife