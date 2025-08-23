Un motorista en estado crítico y otros tres heridos en dos accidentes en Tenerife El siniestro tuvo lugar esta madrugada en la TF-5

EFE Santa Cruz de Tenerife Sábado, 23 de agosto 2025, 14:45 | Actualizado 14:59h. Comenta Compartir

El conductor de una moto fue hospitalizado en estado crítico y otras tres personas resultaron heridas en dos accidentes registrados en la madrugada de este sábado en la autopista del norte de Tenerife (TF-5), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

El primer incidente se registró en la TF-5 a la altura de San Benito en La Laguna y en sentido Santa Cruz de Tenerife, y el 112 recibió a las 00:44 horas una alerta por la colisión por alcance de dos motocicletas y que, a consecuencia del impacto, uno de los motoristas había salido despedido hacia los carriles contrarios en sentido norte.

Debido a este accidente se registró otra colisión por alcance de varios vehículos a la misma altura, pero en los carriles en sentido norte de la TF-5. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó tres ambulancias al lugar y su personal prestó la primera asistencia a los heridos.

En el caso del primer siniestro, uno de los motoristas, de 28 años, presentaba politraumatismos de carácter grave y fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.

El segundo afectado es otro motorista de 27 años con polierosiones de carácter leve, y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios.

En el otro siniestro resultaron afectadas dos mujeres, una de 23 años, gestante y ocupante de un turismo, que en el momento inicial de la asistencia presentaba lesiones de carácter leve y fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias.

También resultó afectada una mujer de 29 años, ocupante de un turismo que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diversos traumatismos de carácter moderado y fue evacuada en un vehículo particular tras rechazar el traslado en ambulancia.

Como consecuencia de ambos siniestros los carriles en sentido descendente de la TF-5 quedaron totalmente cortados y, en sentido ascendente (norte) solo quedó libre el carril derecho, por lo que la Guardia Civil solicitó al servicio de Conservación de Carreteras que señalizara el desvío del tráfico por las calles aledañas en ambos sentidos.

Los bomberos aseguraron la zona de intervención y a los vehículos implicados en ambos accidentes. La Policía Local de La Laguna colaboró con la Guardia Civil, que reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente. El servicio de Conservación de Carreteras se encargó de la limpieza de la vía y la señalización temporal de la misma.