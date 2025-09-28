Meteorología adversa en el entorno del aeropuerto de Tenerife-Norte obliga el desvío de cuatro vuelos Aena recomienda a los pasajeros que tengan previsto volar consultar el estado de su vuelo con la aerolínea correspondiente

En la imagen, el aeropuerto de Tenerife Norte, en La Laguna. E

Europa Press Santa Cruz de Tenerife Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:56

La meteorología adversa que afecta al entorno del Aeropuerto Tenerife Norte ha obligado en la tarde de este domingo al desvío a Tenerife Sur de 4 vuelos, según han precisado fuentes de Aena a Europa Press.

Los vuelos tienen su origen en Sevilla, El Hierro, La Palma y Zaragoza.

De este modo, y ante esta situación, desde Aena han recomendado a los pasajeros que tengan previsto volar consultar el estado de su vuelo con la aerolínea correspondiente.