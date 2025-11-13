Un menor es investigado por tráfico de drogas en Gran Canaria El varón se enfrenta a una investigación por un delito contra la salud pública tras estar implicado en un altercado con un hombre en Vecindario

Ep Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:20

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, a través de la Compañía de Vecindario, ha investigado a un menor por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, relacionado con el tráfico de drogas al menudeo en el núcleo urbano de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), y tras estar implicado en un altercado con un hombre previamente.

La investigación se produce después de que, el 23 de octubre de 2025, la Central de Control de la Guardia Civil recibiera un aviso sobre un posible altercado entre dos varones en un parque de Vecindario.

Seguidamente, tras personarse una patrulla en el lugar, los implicados ya no se encontraban allí pero un testigo indicó que uno de ellos había ocultado un objeto en las inmediaciones, por lo que tras la inspección de los agentes en la zona, localizaron un cuchillo de grandes dimensiones y varias dosis de sustancias estupefacientes preparadas para su distribución, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Posteriormente los agentes, basándose en los datos aportados por los testigos, se dividieron para realizar una búsqueda por los alrededores, localizando a un joven escondido bajo un vehículo, «en evidente estado de nerviosismo», y quien de manera espontánea manifestó que la droga le había sido entregada por un hombre para su venta, señalando que este portaba un «cuchillo grande» y que el valor de la mercancía ascendía a unos «280 euros en droga».

Además explicó que había ocultado la sustancia en el parque por temor a ser descubierto. La actuación policial permitió la aprehensión de 2,54 gramos de cocaína o anfetamina (conocida como Tussi), 19,10 gramos de hachís y un cuchillo cebollero de unos 14 centímetros de hoja.

Las diligencias, por su parte, han sido instruidas y remitidas a la Fiscalía de Menores de Las Palmas.

La Guardia Civil señala que estos hechos evidencian la «estrategia» de determinadas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas que buscan eludir la acción policial recurriendo a menores de edad para ejecutar sus operaciones ilícitas.