Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de recurso de una sala de emergencias del 112 C7

Un menor y un hombre heridos de gravedad en el vuelco de un vehículo

El accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 6 de la autopista del sur de Gran Canaria (GC-1), a su paso por el municipio de Telde.

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 26 de agosto 2025, 10:25

Un hombre de 74 años y un menor de 14 resultaron heridos graves sobre las 08.50 horas de este martes tras el vuelco de un turismo que tuvo lugar en el punto kilométrico 6 de la autopista del sur de Gran Canaria (GC-1), a su paso por el municipio de Telde.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, los bomberos del Consorcio de Emergencias se hicieron cargo de liberar a los dos ocupantes del turismo y se asegurar el vehículo.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los heridos, que presentaron ambos policontusiones de carácter grave, por lo que el hombre fue trasladado en ambulancia al Universitario Insular de Gran Canaria y el menor al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Por su parte, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de instruir el atestado y de colaborar con los recursos intervinientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Baleària gana la batalla y se queda por 215 millones con el negocio de Armas en Canarias
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Majestuosa UD
  4. 4

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  5. 5 Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose
  6. 6 Arucas sanciona con 9.000 euros e incauta dos perros peligrosos tras varios ataques en Montaña Cardones
  7. 7 Así es Adolfo Utor, el empresario que se ha hecho con el control de Armas
  8. 8 El brote hospitalario de salmonela ya va por 19 afectados y se sigue buscando el origen
  9. 9 El 80% del poblado ilegal de Bahía de Formas ha sido identificado y notificado
  10. 10 Nuevos avistamientos del tiburón solrayo en el Mar de las Calmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un menor y un hombre heridos de gravedad en el vuelco de un vehículo

Un menor y un hombre heridos de gravedad en el vuelco de un vehículo