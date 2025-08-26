Un menor y un hombre heridos de gravedad en el vuelco de un vehículo
El accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 6 de la autopista del sur de Gran Canaria (GC-1), a su paso por el municipio de Telde.
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 26 de agosto 2025, 10:25
Un hombre de 74 años y un menor de 14 resultaron heridos graves sobre las 08.50 horas de este martes tras el vuelco de un turismo que tuvo lugar en el punto kilométrico 6 de la autopista del sur de Gran Canaria (GC-1), a su paso por el municipio de Telde.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, los bomberos del Consorcio de Emergencias se hicieron cargo de liberar a los dos ocupantes del turismo y se asegurar el vehículo.
Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los heridos, que presentaron ambos policontusiones de carácter grave, por lo que el hombre fue trasladado en ambulancia al Universitario Insular de Gran Canaria y el menor al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.
Por su parte, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de instruir el atestado y de colaborar con los recursos intervinientes.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.