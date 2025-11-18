Un menor herido tras un accidente múltiple en Mogán El siniestro se produjo sobre las 22.00 horas del domingo y dejó varios heridos

Imagen del siniestro en las inmediaciones de los túneles en dirección a Mogán.

Mogán Martes, 18 de noviembre 2025, 14:53

Un accidente de tráfico registrado sobre las 22.00 horas de la noche del domingo, a pocos kilómetros de la salida de los túneles en dirección al casco de Mogán, dejó varias personas heridas, entre ellas un niño pequeño que viajaba con su madre en una de las furgonetas implicadas, según informan los Bomberos de Gran Canaria.

El siniestro obligó a movilizar a los equipos de emergencia, que atendieron en el lugar a los ocupantes de los vehículos. Los bomberos señalan que el accidente dejó también otros heridos de diversa consideración.

Grave accidente de tráfico registrado sobre las 22:00 h. de la noche del domingo, a pocos kilómetros de la salida de los túneles en dirección al pueblo de Mogán, dejó varias personas heridas, entre ellas un niño pequeño que viajaba con su madre en una de las furgonetas. pic.twitter.com/cQBY8wMJRd — BOMBEROS GRANCANARIA (@BomberosGC) November 18, 2025

