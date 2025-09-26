Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 26 de septiembre de 2025
Imagen del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. C7

Un menor grave tras sufrir quemaduras en un incendio en San Bartolomé de Tirajana

El joven de 16 años sufrió quemaduras e intoxicación por humo y fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:06

Un menor de 16 años resultó herido de carácter grave en un incendio declarado durante la madrugada de este viernes en un inmueble situado en la calle Américo Vespucio, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). El suceso se produjo a las 00:23 horas de este viernes.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba del fuego y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana sofocaron las llamas y procedieron a ventilar el inmueble. Paralelamente, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al joven, que presentaba quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter grave. Tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el operativo también intervinieron una ambulancia de soporte vital básico del SUC, agentes de la Policía Nacional, efectivos de la Policía Local y miembros de Protección Civil, que colaboraron en las tareas de asistencia y seguridad.

La Policía Nacional instruyó diligencias sobre el suceso.

