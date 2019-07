«Me asomé al oír los gritos de auxilio»

El fortísimo olor a quemado impregnaba en la mañana de ayer el aire en torno a varios bloques de la Urbanización Copherfam, en Las Palmas de Gran Canaria, mientras agentes de la Policía Judicial y de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía investigaban en el 2A del bloque 21 de la citado complejo de viviendas. Su residente, Pilar, de 64 años, limpiadora y a punto de jubilarse, falleció a primera hora de la mañana de ayer tras desatarse un voraz incendio en el piso en el que convivía con su hijo Félix, de unos 45 años y con problemas mentales.

Las ventanas completamente derretidas por el incendio y las marcas del hollín alrededor de las mismas daban una pista de la magnitud del fuego. «Fue sobre las 06.30 horas cuando oí gritos, al principio no le di mucha importancia porque son normales los gritos. Como seguían me asomé y fue cuando me di cuenta de que Pilar y Félix gritaban pidiendo auxilio. En ese momento vi las llamas saliendo de su vivienda. Fue horrible», explica Carmelo Hernández, residente en el bloque.

Ante la magnitud del incendio Carmelo y el resto de vecinos no perdieron el tiempo y dieron aviso a los servicios de Emergencias, mientras otros pedían que lanzaran agua sobre la vivienda afectada a gritos. Algo que fue imposible. «Antonio, otro vecino, intentó ayudarles mientras el humo invadía todo. Llegó a la novena planta. Los del tercer piso querían saltar, tuvimos que calmarlos para que no lo hicieran. Fueron momentos de pánico», añade.

Los vecinos fueron confinados en sus viviendas. «Nos tuvimos que quedar en casa, no sabíamos de dónde venía el fuego. Los bomberos nos dijeron que no saliésemos y que pusiésemos una toalla mojada en la puerta para que no entrase el humo. Fue entonces cuando nos enteramos que el incendio era en el segundo piso», relató otra vecina.

Al parecer, las llamas comenzaron en un dormitorio de la vivienda por causas que está investigando la Policía Nacional. El fuego se extendió rápidamente por el resto del piso llegando hasta la solana. «En un momento dado, abrieron una de las ventanas y se oyó una explosión y tras esto salieron más llamas. No me creo que haya muerto Pilar», explicó Carmen Mejías. Sus manos aún temblaban del susto mientras relataba lo vivido horas antes. Esa sensación de desolación la compartían ayer muchos de los vecinos de Pilar y Félix.

«Para mi era como una madre, la conozco de toda la vida y era amiga de mi madre. Los estamos pasando muy mal», explica Carmelo Hernández. Al fallecimiento de Pilar se sumó la asistencia de los medios sanitarios desplegados en el lugar de otra vecina, de 35 años, y residente en unas de las viviendas superiores por una intoxicación por inhalación de humo de carácter leve.