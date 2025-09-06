Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo coche de la Policía Nacional. C7

Localizan tres talleres clandestinos y un vehículo robado en un barrio de Las Palmas

La Policía ha denunciado ante las autoridades competente a los responsables de estos talleres y al titular del recinto

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:29

Agentes del Grupo de Protección Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha localizado en el barrio de Los Tarahales tres talleres de reparación de vehículos supuestamente ilegales en los que además se almacenaban residuos industriales peligrosos.

Según ha informado este sábado la Policía Local en un comunicado, en la parcela donde se encontraban los talleres había más de un centenar de vehículos y uno de ellos había sido sustraído, por lo que se puso a disposición de su propietario.

La Policía ha denunciado ante las autoridades competente a los responsables de estos talleres y al titular del recinto por destinarlo a un uso contrario a la normativa urbanística vigente, la cual no permite en dicho espacio el desarrollo de actividades industriales.

Según la nota, se trata de un lugar conocido por los agentes, ya que en 2022 se desarrolló también por la UMEC de la Policía Local otra actuación que destapó un total de nueve talleres que operaban de forma clandestina, denunciando entonces todo ello a las autoridades competentes.

Las denuncias interpuestas por la Policía Local en materia de industria, actividades clasificadas y gestión de residuos conllevan multas superiores a 100.000 euros, además de la obligación de los titulares de los talleres de cesar la actividad y adecuarse a la legalidad.

En la intervención policial colaboraron con la UMEC agentes de diversas unidades policiales como el GOIA-UE, la Unidad territorial de Zona Ciudad, la Unidad de Tráfico y la UNIDRON de la Policía Local de Telde, precisa el comunicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  2. 2 Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes»
  3. 3 Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias
  4. 4 Más de 250 personas y 26 organizaciones denuncian a Santiago Abascal por su «guerra sucia» contra el Open Arms
  5. 5 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  6. 6 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  7. 7 Desbloqueo urgente del macrocontrato de recogida de basura en Las Palmas de Gran Canaria: «No podemos perder ni un solo día»
  8. 8 Dos detenidos por amenazar con un cuchillo y robar en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Canarias se prepara para la 'Luna de sangre' en el eclipse y un astrofísico desvela la mejor hora para verla
  10. 10 Prisión para 17 ocupantes de un cayuco en el que se arrojó a personas vivas por la borda

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Localizan tres talleres clandestinos y un vehículo robado en un barrio de Las Palmas

Localizan tres talleres clandestinos y un vehículo robado en un barrio de Las Palmas