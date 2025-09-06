Localizan tres talleres clandestinos y un vehículo robado en un barrio de Las Palmas La Policía ha denunciado ante las autoridades competente a los responsables de estos talleres y al titular del recinto

Efe Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:29

Agentes del Grupo de Protección Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha localizado en el barrio de Los Tarahales tres talleres de reparación de vehículos supuestamente ilegales en los que además se almacenaban residuos industriales peligrosos.

Según ha informado este sábado la Policía Local en un comunicado, en la parcela donde se encontraban los talleres había más de un centenar de vehículos y uno de ellos había sido sustraído, por lo que se puso a disposición de su propietario.

La Policía ha denunciado ante las autoridades competente a los responsables de estos talleres y al titular del recinto por destinarlo a un uso contrario a la normativa urbanística vigente, la cual no permite en dicho espacio el desarrollo de actividades industriales.

Según la nota, se trata de un lugar conocido por los agentes, ya que en 2022 se desarrolló también por la UMEC de la Policía Local otra actuación que destapó un total de nueve talleres que operaban de forma clandestina, denunciando entonces todo ello a las autoridades competentes.

Las denuncias interpuestas por la Policía Local en materia de industria, actividades clasificadas y gestión de residuos conllevan multas superiores a 100.000 euros, además de la obligación de los titulares de los talleres de cesar la actividad y adecuarse a la legalidad.

En la intervención policial colaboraron con la UMEC agentes de diversas unidades policiales como el GOIA-UE, la Unidad territorial de Zona Ciudad, la Unidad de Tráfico y la UNIDRON de la Policía Local de Telde, precisa el comunicado.