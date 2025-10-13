Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del material incautado por la Guardia Civil.
Localizan once kilos de cocaína ocultos en un contenedor del Puerto de Las Palmas procedente de Brasil

La droga era transportada utilizando el modus operandi del «gancho ciego»

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:44

La Unidad de Análisis y de Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Las Palmas, han localizado un total de once kilogramos de cocaína en el Puerto de Las Palmas que estaban ocultos en un contenedor procedente de Brasil.

En un comunicado, la Comandancia de Las Palmas ha explicado que este hallazgo se produjo durante una serie de revisiones realizadas a seis contenedores procedentes de terceros países, con distintas características y cargamentos.

Durante estas actuaciones, la atención de los investigadores se centró en uno de los contenedores inspeccionados, el cual transportaba carne congelada y tenía origen en Brasil, puesto que suelen ser usados de manera recurrente para ocultar estupefacientes.

A ello se sumaron los movimientos posteriores detectados, así como antecedentes relacionados con la empresa destinataria de la carga, hechos que motivaron a los agentes a practicar una segunda inspección del contenedor.

Así, identificaron marcas en las tapas que cubrían los conductos del módulo del motor de refrigeración del contenedor, por lo que tras proceder a su apertura, fueron hallados once paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

Finalmente, este hallazgo se enmarca en el esfuerzo que la Guardia Civil viene desarrollando en materia de análisis y seguimiento de buques y contenedores en la provincia de Las Palmas, tanto como destino como de tránsito.

Dichas actuaciones buscan prevenir el tráfico de drogas transatlántico, especialmente a través de las rutas denominadas como 'calientes', que incluyen países de origen como Brasil, Colombia, Uruguay, Perú o Panamá.

