Llegan dos inmigrantes en patera al sur de Gran Canaria

Efectivos de la organización humanitaria, según informa en un comunicado, fueron solicitados cerca de las once de la mañana por la Policía Nacional para prestar atención a esas personas, que no requirieron traslado a centros sanitarios al no presentar problemas de salud relevantes.

Por ello, desde Cruz Roja se les prestó asistencia humanitaria, facilitándoles ropa, calzado y alimentos, y quedaron bajo custodia de las fuerzas de seguridad, relata la nota, que detalla que el lugar de llegada de la patera fue el entorno del Faro de Maspalomas, rodeado por algunas de las playas turísticas más populares de la isla.