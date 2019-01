Llega la hora de la brigada minera en busca de Julen

Un equipo de 26 personas

Evitar desprendimientos

Injurias y calumnias

También ha apuntado que están «molestos e indignados por todas las injurias, calumnias y basura que se está arrojando a través de algún medio de comunicación, que manchan la imagen de los medios en España y hacen daño a la familia».

«Han vertido una información totalmente falsa, es incierto lo que se ha dicho y se tomarán medidas judiciales contra los medios de comunicación y las personas que han vertido en las redes sociales injurias y mentiras contra la familia», ha advertido Cortés.

Ha pedido que se tenga en cuenta que «Julen todavía no ha aparecido y esto le hace mucho daño a la familia» y ha rogado el «máximo respeto», porque «es una familia que tiene a su hijo metido en un pozo desde hace once días y todavía no lo han sacado».