La llamada de un hijo desde 8.000 kilómetros salva la vida de su padre en Gran Canaria Los agentes alertados por el hijo que reside en EE. UU., treparon por la fachada para observar al interior y facilitar la entrada a los servicios sanitarios | El hombre, de 81 años, fue trasladado al centro de salud de Doctoral

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:58 | Actualizado 13:39h.

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario auxilió el pasado 7 de octubre a un hombre de 81 años que había permanecido varios días en el suelo de su domicilio tras sufrir una caída.

La intervención se inició tras la llamada de alerta realizada por un hijo que reside en Estados Unidos y que llevaba días sin tener contacto con su padre. A la llegada de los agentes, un vecino, identificado como amigo de la familia, explicó que había acudido al inmueble tras recibir una llamada solicitando que comprobase el estado del anciano.

Los efectivos llamaron reiteradamente a la puerta sin obtener respuesta. Desde la vía pública advirtieron que una ventana corredera, situada a unos dos metros de altura, tenía las cortinas totalmente abiertas. Ante la posible gravedad de la situación, un miembro del área de Prevención decidió trepar por la fachada hasta alcanzar la altura de la ventana para observar el interior de la vivienda.

Desde ese punto el agente divisó a un hombre tendido en el suelo del salón, desnudo de cintura para abajo y con movimientos espasmódicos, lo que permitió constatar que el anciano se encontraba en semiinconsciencia y en situación de riesgo grave. Inmediatamente, el agente deslizó la ventana y accedió al interior, logrando abrir la puerta desde dentro y así facilitar el acceso de los servicios sanitarios que ya se dirigían al lugar.

El afectado fue atendido en el domicilio; según el parte policial, permanecía consciente pero desorientado y sin capacidad para realizar movimientos complejos. Dada la urgencia, fue trasladado de forma rápida al centro de salud El Doctoral para una valoración médica exhaustiva.