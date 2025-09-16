Un joven herido de gravedad al colisionar su patinete con un turismo en Las Palmas de Gran Canaria El afectado presenta traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 09:58

Un joven, de 24 años, ha resultado herido de carácter grave al chocar su patinete la pasada madrugada con un turismo en la Plaza Belén María, en la capital grancanaria. Cuando el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se presentó en lugar de los hechos, comprobó que el afectado presentaba traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado de inmediato en ambulancia al Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que realizaron el atestado correspondiente.