Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
El trágico accidente ocurrió sobre las 10.15 horas a la altura de Cruz del Señor, en la rotonda 29 de mayo | La fallecida quedó atrapada bajo el tranvía
Santa Cruz de Tenerife
Martes, 30 de septiembre 2025, 11:20
Una joven de unos 20 años falleció este martes en Santa Cruz de Tenerife tras ser atropellada por un tranvía, según confirmaron fuentes de la Policía Local y del Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias.
La víctima no pudo superar la gravedad de las heridas sufridas en el accidente, pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia desplazados hasta el lugar.
El trágico suceso se produjo en torno a las 10:15 horas, de acuerdo con la información facilitada por el 112. Agentes de la Policía Local acudieron a la zona para instruir las diligencias correspondientes y coordinar el tráfico, mientras los servicios sanitarios trataban de asistir a la joven, sin éxito.
El atropello se ha producido a la altura de Cruz del Señor, en la rotonda 29 de mayo, y tras la alerta la Policía Local ha solicitado la colaboración de los bomberos para atender a la joven, que ha quedado bajo el tranvía.
También se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Policía Nacional, así como dos ambulancias, una básica y otra medicalizada, del Servicio de Urgencias Canario.
