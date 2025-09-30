Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un tranvía en la zona donde ocurrió el suceso. C7
Accidente en Santa Cruz de Tenerife

Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña

El trágico accidente ocurrió sobre las 10.15 horas a la altura de Cruz del Señor, en la rotonda 29 de mayo | La fallecida quedó atrapada bajo el tranvía

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:20

Una joven de unos 20 años falleció este martes en Santa Cruz de Tenerife tras ser atropellada por un tranvía, según confirmaron fuentes de la Policía Local y del Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias.

La víctima no pudo superar la gravedad de las heridas sufridas en el accidente, pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia desplazados hasta el lugar.

El trágico suceso se produjo en torno a las 10:15 horas, de acuerdo con la información facilitada por el 112. Agentes de la Policía Local acudieron a la zona para instruir las diligencias correspondientes y coordinar el tráfico, mientras los servicios sanitarios trataban de asistir a la joven, sin éxito.

El atropello se ha producido a la altura de Cruz del Señor, en la rotonda 29 de mayo, y tras la alerta la Policía Local ha solicitado la colaboración de los bomberos para atender a la joven, que ha quedado bajo el tranvía.

También se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Policía Nacional, así como dos ambulancias, una básica y otra medicalizada, del Servicio de Urgencias Canario.

