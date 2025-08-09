Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de una ambulancia en el Hospital Doctor José Molina Orosa. Carrasco

Una joven de 20 años grave tras casi ahogarse en una playa de Lanzarote

El suceso tuvo lugar en la mañana de este sábado

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:20

Una joven, de 20 años y nacionalidad francesa, se encuentra en estado grave tras sufrir un ahogamiento incompleto en Playa Chica, en el municipio de Tías (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 10.04 horas de este sábado, cuando una llamada al 112 de Canarias ha alertado del rescate de una mujer del mar con síntomas de ahogamiento, trasladándose hasta el lugar personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la joven presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de carácter grave.

Seguidamente fue trasladada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife. En la playa también se personaron efectivos de la Policía Local, que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.

