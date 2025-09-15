Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la TF-1. C7

Investigan a un hombre por conducir a 226 kilómetros por hora en Tenerife

La Guardia Civil indentificó al conductor tras recibir un vídeo que mostraba el velocímetro del vehículo

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:14

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra el conductor de un turismo que circuló a 226 kilómetros por hora por la carretera TF-1 en Tenerife, en dirección a Santa Cruz. Según informan los agentes, los hechos fueron denunciados tras la entrega de unas grabaciones en las que se apreciaba con claridad el velocímetro marcando esa velocidad.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Canarias (UNIS - GIAT) analizó el contenido audiovisual y llevó a cabo las gestiones necesarias para identificar tanto al conductor como al vehículo implicado.

Una vez identificado, el conductor ha sido investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, al haber superado en más de 80 km/h la velocidad máxima permitida en una vía interurbana, y también por conducción temeraria.

Este tipo de conducta puede conllevar, según el Código Penal, penas de hasta cinco años de prisión, multas económicas y la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia del partido judicial de Granadilla de Abona, en Santa Cruz de Tenerife.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Samuel L. Jackson repite pizzería en Gran Canaria
  2. 2 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  3. 3 Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias
  4. 4 Vivienda detecta casi 9.000 pisos turísticos ilegales anunciados en Canarias y pide su retirada a las plataformas
  5. 5 La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
  6. 6 A juicio tres hombres por tráfico de drogas y blanqueo de capitales: intervenidos 13 kilos de estupefacientes, vehículos y herramientas
  7. 7 Viera y Jesé, a fuego lento
  8. 8

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  9. 9 El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán
  10. 10 Muere un joven en un accidente de moto en Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Investigan a un hombre por conducir a 226 kilómetros por hora en Tenerife

Investigan a un hombre por conducir a 226 kilómetros por hora en Tenerife