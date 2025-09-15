Investigan a un hombre por conducir a 226 kilómetros por hora en Tenerife La Guardia Civil indentificó al conductor tras recibir un vídeo que mostraba el velocímetro del vehículo

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra el conductor de un turismo que circuló a 226 kilómetros por hora por la carretera TF-1 en Tenerife, en dirección a Santa Cruz. Según informan los agentes, los hechos fueron denunciados tras la entrega de unas grabaciones en las que se apreciaba con claridad el velocímetro marcando esa velocidad.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Canarias (UNIS - GIAT) analizó el contenido audiovisual y llevó a cabo las gestiones necesarias para identificar tanto al conductor como al vehículo implicado.

Una vez identificado, el conductor ha sido investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, al haber superado en más de 80 km/h la velocidad máxima permitida en una vía interurbana, y también por conducción temeraria.

Este tipo de conducta puede conllevar, según el Código Penal, penas de hasta cinco años de prisión, multas económicas y la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia del partido judicial de Granadilla de Abona, en Santa Cruz de Tenerife.

