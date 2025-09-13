Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un coche de la Policía Naciona. C7

Investigan la aparición del cadáver de una jóven en Tenerife

Fuentes de la Policía Nacional comunican que, en principio, no habría indicios de que se tratara de una muerte homicida

Europa press

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:01

La Policía Nacional investiga el cuerpo de una jóven de 19 años encontrado este sábado sin vida en la localidad de Los Realejos, en la isla de Tenerife.

Fuentes de la Policía Nacional comunicaron que, en principio, no habría indicios de que se tratara de una muerte homicida, si bien continuarán las investigaciones que confirmen la causa de la muerte, según informa Europa press.

Si bien el periódico 'El Día' puntualiza que la joven, de 19 años de edad, fue hallada sin vida en una vivienda del municipio tinerfeño, la Policía Nacional no ha confirmado estos datos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una exconcejal socialista en San Mateo
  2. 2 Fallece Ismael Omar, periodista deportivo de Radio Las Palmas
  3. 3 La Justicia obliga a Santana Cazorla a devolver la finca donde está el parque acuático Lago Taurito
  4. 4 Lopesan resulta adjudicatario de los tres hoteles de Santana Cazorla en Taurito y el de Las Tirajanas
  5. 5 Costas responde: «Las Canteras tiene inseguridad jurídica por la falta de gestión del Ayuntamiento»
  6. 6 Iván Gil frena la ansiedad amarilla a base de goles
  7. 7 La dueña de Camino Viejo declara y aporta documentación a la Fiscalía Anticorrupción
  8. 8 El calor golpea Canarias y la Aemet advierte: irá a más
  9. 9 Un accidente de tráfico provoca retenciones en la GC-1 a la altura de El Goro
  10. 10 El TSJC avala el acuerdo del Gobierno y Lopesan y desbloquea Meloneras 2A

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Investigan la aparición del cadáver de una jóven en Tenerife

Investigan la aparición del cadáver de una jóven en Tenerife