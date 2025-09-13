Investigan la aparición del cadáver de una jóven en Tenerife Fuentes de la Policía Nacional comunican que, en principio, no habría indicios de que se tratara de una muerte homicida

Imagen de archivo de un coche de la Policía Naciona.

Europa press Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:01

La Policía Nacional investiga el cuerpo de una jóven de 19 años encontrado este sábado sin vida en la localidad de Los Realejos, en la isla de Tenerife.

Fuentes de la Policía Nacional comunicaron que, en principio, no habría indicios de que se tratara de una muerte homicida, si bien continuarán las investigaciones que confirmen la causa de la muerte, según informa Europa press.

Si bien el periódico 'El Día' puntualiza que la joven, de 19 años de edad, fue hallada sin vida en una vivienda del municipio tinerfeño, la Policía Nacional no ha confirmado estos datos.