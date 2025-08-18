Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guardia Civil C7

Investigado un hombre en Tenerife por tres delitos de estafa con falsas inversiones

El presunto autor contactaba con las víctimas a través de redes sociales asegurándoles que realizaba inversiones en criptomonedas y que obtenía beneficios

EP

Santa Cruz de Tenerife

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:51

La Guardia Civil del Puesto de Güímar ha investigado a un hombre de 27 años como presunto autor de tres delitos de estafa utilizando el método de las falsas inversiones.

El autor de los hechos contactaba a través de las redes sociales a sus víctimas, en su mayoría personas que conocía previamente, y les comentaba que estaba haciendo inversiones en criptomonedas con las que obtenía grandes beneficios. Tras ganarse la confianza de las víctimas, el hombre solicitaba dinero para invertir en su nombre.

Una vez recibía el dinero, el varón enviaba a las víctimas información sobre supuestas ganancias, con el objetivo de reforzar su confianza y solicitarles nuevos ingresos bajo la promesa de incrementar los beneficios.

Cuando los perjudicados reclamaban el dinero invertido y las supuestas ganancias, recibían excusas hasta que, finalmente, el acusado dejó de responder llamadas y mensajes, lo que despertó las sospechas de las víctimas.

La Guardia Civil, a lo largo de la investigación, ha conseguido recabar las pruebas necesarias para identificar al supuesto autor e investigarlo como acusado de un delito de estafa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hasta siempre, Atilio
  2. 2 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  3. 3 El calor no cede en Gran Canaria: este lunes llegaremos a los 36 grados
  4. 4 Nadie dijo que iba a ser fácil
  5. 5 Atentos al tráfico este lunes: se corta un tramo de Juan Manuel Durán en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Buscan a Minerva de los Milagros A. P., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 El Supremo ratifica la condena a dos empresarios canarios que estafaron 81.500 euros a una empresa
  8. 8 Las familias canarias que no pueden veranear: «Las Alcaravaneras son sus vacaciones»
  9. 9 La MetroGuagua arrasa más de 300 árboles
  10. 10 ¿Qué es el pickleball y por qué está de moda?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Investigado un hombre en Tenerife por tres delitos de estafa con falsas inversiones

Investigado un hombre en Tenerife por tres delitos de estafa con falsas inversiones