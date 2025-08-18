Investigado un hombre en Tenerife por tres delitos de estafa con falsas inversiones El presunto autor contactaba con las víctimas a través de redes sociales asegurándoles que realizaba inversiones en criptomonedas y que obtenía beneficios

EP Santa Cruz de Tenerife Lunes, 18 de agosto 2025, 12:51

La Guardia Civil del Puesto de Güímar ha investigado a un hombre de 27 años como presunto autor de tres delitos de estafa utilizando el método de las falsas inversiones.

El autor de los hechos contactaba a través de las redes sociales a sus víctimas, en su mayoría personas que conocía previamente, y les comentaba que estaba haciendo inversiones en criptomonedas con las que obtenía grandes beneficios. Tras ganarse la confianza de las víctimas, el hombre solicitaba dinero para invertir en su nombre.

Una vez recibía el dinero, el varón enviaba a las víctimas información sobre supuestas ganancias, con el objetivo de reforzar su confianza y solicitarles nuevos ingresos bajo la promesa de incrementar los beneficios.

Cuando los perjudicados reclamaban el dinero invertido y las supuestas ganancias, recibían excusas hasta que, finalmente, el acusado dejó de responder llamadas y mensajes, lo que despertó las sospechas de las víctimas.

La Guardia Civil, a lo largo de la investigación, ha conseguido recabar las pruebas necesarias para identificar al supuesto autor e investigarlo como acusado de un delito de estafa.