Intervenidos en el Puerto de Las Palmas 130 kg de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil
La droga se encontraba oculta entre bultos de carne congelada
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:40
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han intervenido en el Puerto de Las Palmas 130 kilos de cocaína que se encontraba oculta en un contenedor procedente de Brasil. La valoración de la sustancia estupefaciente aprehendida habría alcanzado tras su venta en el mercado ilegal más de 3,5 millones de euros.
La operación se efectuó el pasado 22 de septiembre, cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Canarias, con participación de la Policía Nacional, detectaron la droga al realizar un control físico en el Centro de Inspección Portuaria sobre un contenedor procedente de Paranagua (Brasil) que tenía como destino Tenerife.
Una vez iniciada la inspección física, se observó al fondo del contenedor la presencia de cajas marcadas, en cuyo interior, junto con la carne, se hallaron 107 paquetes de una sustancia que dio positivo en el narcotest por cocaína.
A partir de ese momento, se procedió a la aprehensión de la sustancia estupefaciente y los hechos se pusieron en conocimiento del Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.