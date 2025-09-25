Intervenidos en el Puerto de Las Palmas 130 kg de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil La droga se encontraba oculta entre bultos de carne congelada

La cocaína incautada en el Puerto de Las Palmas a un barco procedente de Brasil.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:40

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han intervenido en el Puerto de Las Palmas 130 kilos de cocaína que se encontraba oculta en un contenedor procedente de Brasil. La valoración de la sustancia estupefaciente aprehendida habría alcanzado tras su venta en el mercado ilegal más de 3,5 millones de euros.

La operación se efectuó el pasado 22 de septiembre, cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Canarias, con participación de la Policía Nacional, detectaron la droga al realizar un control físico en el Centro de Inspección Portuaria sobre un contenedor procedente de Paranagua (Brasil) que tenía como destino Tenerife.

Una vez iniciada la inspección física, se observó al fondo del contenedor la presencia de cajas marcadas, en cuyo interior, junto con la carne, se hallaron 107 paquetes de una sustancia que dio positivo en el narcotest por cocaína.

A partir de ese momento, se procedió a la aprehensión de la sustancia estupefaciente y los hechos se pusieron en conocimiento del Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria.