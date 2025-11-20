Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al momento actual de fuerte «crispación»
Popper interceptado por la Guardia Civil. C7

Intervenidas más de 13.800 dosis de popper enviadas por paquetería a Tenerife

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera interceptaron siete envíos procedentes de Francia y Portugal y abrieron una investigación a los siete destinatarios de la droga

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:17

Comenta

Los agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, junto a Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han intervenido más de 13.800 dosis 'Popper', remitida a través de paquetería postal desde Francia y Portugal, mediante siete envíos distintos a lo largo de los últimos cuatro meses. Por estos hechos, se investigan a siete personas, quienes eran las receptoras de esta paquetería.

A principios de julio, la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Tenerife y la Sección Fiscal y Fronteras de Guardia Civil en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife localizaron un primer envío, procedente de Maia en Portugal, de 24 frascos que contenían un total de 720 ml. de la droga.

Tras este primer envío, siguieron llegando otros seis con distintos contenidos declarados, como «limpiador de cuero» o «ambientador aromático» para ocultar el verdadero contenido de los paquetes e intentar evitar la detección de la droga. El último envío incluía 216 frascos, con más de 4.800ml. de droga.

Según las indicaciones médicas, la dosis máxima de un adulto es de 0,6 ml, de forma que el total de 'popper' intervenido, 8.332 ml., supone 13.886 dosis para el conjunto de los siete envíos interceptados, seis de ellos remitidos desde Francia y uno desde Portugal.

Objetos intervenidos. Guardia Civil
Imagen principal - Objetos intervenidos.
Imagen secundaria 1 - Objetos intervenidos.

Como resultado de estas actuaciones se ha procedido a investigar por delito de tráfico de medicamentos a las siete personas que recibieron vía postal los envíos de esta sustancia que, según manifestaciones de los propios investigados, es utilizada para ser ofrecida en reuniones con el fin de realizar prácticas sexuales. Los siete investigados, junto con la sustancia intervenida, han sido presentados en el Juzgado de Instrucción de San Cristóbal de La Laguna, en funciones de guardia.

