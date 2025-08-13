Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Última hora El vuelco de un tráiler en el muelle genera atascos Las Palmas de Gran Canaria
Imagen de archivo de un barco de Aduanas. Juan Carlos Alonso

Interceptan al oeste de Canarias un barco con 3 toneladas de cocaína

La droga estaba repartida en 80 fardos ocultos en el interior de la nave, que presentaba un estado deplorable para la navegación

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:24

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado en aguas internacionales al oeste de Canarias un buque tipo remolcador, de nombre 'Sky White', que transportaba 3 toneladas de cocaína.

La nave se encontraba con serias deficiencias de seguridad que suponían un grave riesgo para la propia tripulación, conformada por cuatro nacionales de Bangladesh y uno de Venezuela, detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Desde el verano de 2024 se sospechaba que esta embarcación era utilizada para el tráfico internacional a gran escala de estupefacientes y gracias a la cooperación internacional ha podido ser interceptada, informan fuentes de la Guardia Civil.

El operativo ha culminado con la llegada a Tenerife del buque de la Armada desde el que se realizó la operación de abordaje y la posterior puesta a disposición judicial de los detenidos.

La operación tiene su origen en un caso que la Dirección de Investigación e Inteligencia de la Aduana Francesa (DNRED) venía desarrollando junto a las autoridades de Marruecos sobre el grupo criminal que operaba con esta embarcación, que utilizaba el puerto de Dajla, en el Sahara Occidental, para eludir a las autoridades de países europeos.

Desde este puerto, el 'Sky White' realizaba varios trayectos al año cruzando el Atlántico para regresar con importantes cantidades de cocaína que tenían como destino final el continente europeo.

Este caso tuvo conexión con la investigación desarrollada en España entre la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en la que se investigaba al 'Sky White' como embarcación nodriza encargada de entregar estupefacientes a otras embarcaciones menores en zonas cercanas a Canarias o la Península Ibérica.

La operación se suma a la lucha contra el tráfico de drogas en la denominada 'Ruta Atlántica' de la cocaína, conocida por ser utilizada por veleros, pesqueros, mercantes y, como en esta ocasión, embarcaciones semirrígidas que, procedentes de Sudamérica y el Caribe, transbordan las sustancias estupefacientes en mitad del Atlántico para su posterior introducción en el continente europeo.

