Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del edificio en Arrecife donde se originó el incendio. C7

Incendio en un edificio de Arrecife obliga a evacuar a varios vecinos y deja una vivienda inhabitable

El fuego declarado anoche en la cuarta planta obligó a evacuar a varios vecinos y al traslado de un hombre al hospital por inhalación de humo

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:10

Un incendio declarado en la noche de este martes en un edificio en Arrecife entre las calles Norte y Janubio, movilizó a efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Policía Nacional, Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Tras el suceso las autoridades confirman que no hay que lamentar víctimas mortales pero sí importantes daños materiales. Además, un hombre tuvo que ser trasladado al hospital por inhalación de humo.

El fuego se inició en una vivienda situada en la cuarta planta y se extendía por la habitación hacia el resto del inmueble. En el momento de iniciarse las llamas no había nadie en la casa afectada, pero sí en viviendas colindantes. Los bomberos lograron rescatar a un hombre de la vivienda contigua, que tuvo que ser trasladado al hospital por inhalación de humo.

Además, otras tres personas permanecieron en la azotea del edificio mientras se ventilaba la escalera, hasta que pudieron ser acompañadas a la calle con seguridad. Una vez controlado el incendio y ventiladas las zonas comunes, los vecinos regresaron a sus casas, salvo los inquilinos de la vivienda donde se originó el fuego, que quedó inhabitable debido a los graves daños.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Pascual Mota, joyero y exconcejal de Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El incendio de un coche provoca tráfico en Guanarteme
  3. 3 Los propietarios de apartamentos denuncian sanciones por usarlos en vacaciones o fines de semana
  4. 4 Estas son las 32 carreras con vacantes en la ULPGC, cinco más que el curso pasado
  5. 5 «Somos un barco de solo mujeres, todas con un fuerte sentimiento de justicia»
  6. 6 Un herido en el choque entre un coche y un camión en la GC-1
  7. 7 Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales
  8. 8 31.879 pacientes pendientes de ser operados en Canarias: las listas de espera «consolidan su tendencia a la baja»
  9. 9 Médicos que atienden migrantes: «Son jóvenes y sanos que enferman por su situación aquí»
  10. 10 La alarma frustra el robo de un restaurante en Caleta de Fuste

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Incendio en un edificio de Arrecife obliga a evacuar a varios vecinos y deja una vivienda inhabitable

Incendio en un edificio de Arrecife obliga a evacuar a varios vecinos y deja una vivienda inhabitable