Incendio en un edificio de Arrecife obliga a evacuar a varios vecinos y deja una vivienda inhabitable

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:10

Un incendio declarado en la noche de este martes en un edificio en Arrecife entre las calles Norte y Janubio, movilizó a efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Policía Nacional, Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Tras el suceso las autoridades confirman que no hay que lamentar víctimas mortales pero sí importantes daños materiales. Además, un hombre tuvo que ser trasladado al hospital por inhalación de humo.

El fuego se inició en una vivienda situada en la cuarta planta y se extendía por la habitación hacia el resto del inmueble. En el momento de iniciarse las llamas no había nadie en la casa afectada, pero sí en viviendas colindantes. Los bomberos lograron rescatar a un hombre de la vivienda contigua, que tuvo que ser trasladado al hospital por inhalación de humo.

Además, otras tres personas permanecieron en la azotea del edificio mientras se ventilaba la escalera, hasta que pudieron ser acompañadas a la calle con seguridad. Una vez controlado el incendio y ventiladas las zonas comunes, los vecinos regresaron a sus casas, salvo los inquilinos de la vivienda donde se originó el fuego, que quedó inhabitable debido a los graves daños.