El incendio de un coche provoca tráfico en Guanarteme El vehículo se encontraba mal aparcado en la calle Cayetana Manrique, a la altura de Simancas

Elsa Lantigua González Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de septiembre 2025, 16:14 Comenta Compartir

Un coche ardió este martes, alrededor de las 15:05h, en plena calle Cayetana Manrique, a la altura de Simancas, en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. Las imágenes enviadas por los vecinos que pasaban por la zona muestran un turismo envuelto por una nube de humo procedente del interior del mismo.

Según informó la Policía Local, se desconoce el motivo del incendio, al cual acudieron 3 unidades de bomberos y 2 de la Policía Local. Solo hay un vehículo afectado al encontrarse mal aparcado encima de la acera.

Los agentes regularon el tráfico, que permaneció parado hasta que llegaron los efectivos. Se espera un equipo de limpieza para despejar los residuos que hayan podido quedar de la zona.

Temas

Tráfico

Incendios