El homicida de la vecina de La Aldea se dejó el cuchillo del crimen ensangrentado en la cocina

El autor de la muerte violenta de Consuelo Padrón, de 86 años, vecina de La Aldea de San Nicolás y suegra del actual alcalde del municipio, Pedro Suárez, se dejó el cuchillo con el que perpetró el crimen, ensangrentado, en la misma cocina de la casa de su víctima. El principal sospechoso, que fue detenido este jueves por la Guardia Civil, es un vecino de Consuelo, V. M., de 54 años. Era amigo de la familia y vivía dos casas más arriba que la víctima, en la calle de Los Molinos, en El Albercón. Él reside en el 26 y Consuelo, en el 22. Las diligencias, bajo secreto de sumario, las instruye el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa María de Guía.

La mujer, que fue descubierta por sus familiares la noche del miércoles, aún estaba viva, pero agonizaba y no pudo superar la gravedad de la herida que le causaron. La Guardia Civil investiga los hechos. Si bien en un primer momento las pesquisas apuntaban a un intento de robo, los últimos indicios se decantan por una agresión producto de las supuestas adicciones del detenido. Las puertas y las ventanas no estaban rotas y no hallaron signos evidentes de desorden ni destrozos.

Por lo que sostienen fuentes próximas al caso, el agresor habría acudido a casa de su vecina, con la que mantenía una relación de confianza y a la que, además, hacía recados o mandados, y le pidió dinero. Esta, que ya le habría ayudado otras veces, se lo negó esta vez y él, airado, fuera de sí, acabó agrediéndola. Sus vecinos más cercanos admitían ayer que tiempo atrás sí tuvo problemas con las drogas, pero que ya estaba curado. Otros, sin embargo, sostenían que persistía su adicción.

Por los datos recabados, fue uno de los cuatro hijos de la víctima, en concreto, la esposa del alcalde, quien halló malherida a su madre. Acudió como muchas noches a darle una vuelta antes de acostarse, en torno a las 23.00 horas, y se la encontró tumbada en el suelo «con un corte en el cuello» producido por un «arma blanca», según confirmación oficial de la Guardia Civil. Consuelo vivía sola, pero recibía continuas atenciones de sus hijos. Estaba en medio de un charco de sangre, el corte era profundo, pero aún estaba viva. Llamó a su hermano, a su marido y al 112.

Acudieron dos ambulancias, pero nada pudieron hacer por ella. De las fuerzas de seguridad, los primeros en llegar fueron agentes de la Guardia Civil de Agaete, porque en el puesto de La Aldea, como pasa muchas noches, no había efectivos en el turno. Ya en el primer reconocimiento de la escena del crimen se percataron de que el autor no tomó excesivas precauciones. No ocultó el arma. Se había dejado el cuchillo, ensangrentado, en la cocina.

Al lugar de los hechos acudieron efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Guía y también de la Comandancia de Las Palmas y, según apuntan las mismas fuentes, no tardaron en darse cuenta de que el principal sospechoso vive dos números por arriba. Tocaron a su puerta sobre las 3 de la madrugada, les abrió tranquilo y se mostró colaborador. Mientras le tomaban declaración como testigo, tramitaron ante el Juzgado de Guardia el permiso de entrada y registro para el posible hallazgo de evidencias incriminatorias, que, ya con autorización, no tardaron en hallar, lo que motivó su detención sobre las 10.00 horas de este jueves.

Los efectivos de Criminalística de la Guardia Civil se pasaron la mañana recabando pruebas en las dos casas, la del supuesto agresor y la de víctima, y no terminaron hasta pasada la una de la tarde, cuando ya se llevaron al detenido, en torno a las 13.15.

Bastantes horas antes, sobre las 6 de la mañana, la autoridad judicial, acompañada por la Fiscal y los forenses del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, habían procedido al levantamiento del cadáver de Consuelo Padrón.