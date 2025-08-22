Un hombre con orden judicial es arrestado en Puerto Rico cuando pedía limosna junto a su perro La Policía Local de Mogán identificó al individuo durante un servicio de vigilancia en la avenida Tomás Roca Bosch y comprobó que era reclamado por la Justicia desde julio

La Policía Local de Mogán detuvo el pasado 17 de agosto en Puerto Rico (Gran Canaria) a un hombre sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y presentación emitida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, en vigor desde el pasado 25 de julio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.00 horas, cuando los agentes realizaban un servicio rutinario de vigilancia en el parque de la avenida Tomás Roca Bosch. Allí detectaron a un varón que pedía limosna acompañado de un perro. Tras proceder a su identificación y contrastar los datos con la Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico, se confirmó que estaba siendo reclamado por la Justicia.

El hombre fue arrestado y trasladado inicialmente a las dependencias de la Policía Local para la tramitación de las diligencias, siendo conducido después al acuartelamiento de la Guardia Civil en Puerto Rico. El perro que lo acompañaba quedó bajo custodia en el albergue municipal.