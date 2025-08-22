Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la avenida Tomás Roca Bosch, Puerto Rico. C7

Un hombre con orden judicial es arrestado en Puerto Rico cuando pedía limosna junto a su perro

La Policía Local de Mogán identificó al individuo durante un servicio de vigilancia en la avenida Tomás Roca Bosch y comprobó que era reclamado por la Justicia desde julio

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:42

La Policía Local de Mogán detuvo el pasado 17 de agosto en Puerto Rico (Gran Canaria) a un hombre sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y presentación emitida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, en vigor desde el pasado 25 de julio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.00 horas, cuando los agentes realizaban un servicio rutinario de vigilancia en el parque de la avenida Tomás Roca Bosch. Allí detectaron a un varón que pedía limosna acompañado de un perro. Tras proceder a su identificación y contrastar los datos con la Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico, se confirmó que estaba siendo reclamado por la Justicia.

El hombre fue arrestado y trasladado inicialmente a las dependencias de la Policía Local para la tramitación de las diligencias, siendo conducido después al acuartelamiento de la Guardia Civil en Puerto Rico. El perro que lo acompañaba quedó bajo custodia en el albergue municipal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brote de salmonela en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el Juan Carlos I con 11 afectados
  2. 2 Brote hospitalario de salmonela en Gran Canaria: «Los afectados son de diferentes perfiles y plantas»
  3. 3 Condenado un empleado de banca en Gran Canaria que estafó 30.000 euros a unos clientes
  4. 4 El Bufaero: la familia Medina convierte un «local maldito» en un templo del pescado a la brasa en Telde
  5. 5 Un hombre resulta herido crítico tras caer desde tres metros en Mogán
  6. 6 Baleares se declara desbordada por las pateras y pide suspender el reparto de menores de Canarias
  7. 7 El Cabildo frena el deterioro del Pino Bonito de la presa de Las Niñas
  8. 8 La Guardia Civil alerta del uso de documentos oficiales manipulados para cometer estafas
  9. 9 Agosto en Las Palmas de Gran Canaria: 10 bomberos y dos parques zonales cerrados la mitad de los días
  10. 10 La UD, ante un rival maldito: Córdoba CF

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un hombre con orden judicial es arrestado en Puerto Rico cuando pedía limosna junto a su perro

Un hombre con orden judicial es arrestado en Puerto Rico cuando pedía limosna junto a su perro