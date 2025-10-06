Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde La víctima, de 75 años, fue rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria

Un hombre de 75 años muere ahogado en la playa de Salinetas en el municipio de Telde. A las 10.47 horas de este lunes, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta de que unos bañistas habían sacado del mar a una persona que presentaba signos de ahogamiento, según informaron en un comunicado.

Socorristas del Servicio de Salvamento en Playas del municipio comprobaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación. Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) constató que permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

La Policía Nacional se encargó de custodiar el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial e instruye las diligencias correspondientes. La Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.

