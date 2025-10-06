Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Consejo de Gobierno, en directo: Nieves Lady Barreto y Alfonso Cabello informan de los acuerdos del Ejecutivo
Imagen de la Policía Nacional custodiando el cuerpo. C7

Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde

La víctima, de 75 años, fue rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:10

Comenta

Un hombre de 75 años muere ahogado en la playa de Salinetas en el municipio de Telde. A las 10.47 horas de este lunes, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta de que unos bañistas habían sacado del mar a una persona que presentaba signos de ahogamiento, según informaron en un comunicado.

Socorristas del Servicio de Salvamento en Playas del municipio comprobaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación. Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) constató que permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

La Policía Nacional se encargó de custodiar el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial e instruye las diligencias correspondientes. La Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  3. 3 La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor
  4. 4 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  5. 5 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  6. 6

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo
  7. 7

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»
  8. 8 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  9. 9 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  10. 10 Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde

Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde