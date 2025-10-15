Un hombre herido moderado al volcar su turismo en Las Palmas de Gran Canaria El varón, de 59 años, tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular

Europa Press Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:37

Un hombre, de 59 años, ha resultado herido de carácter moderado al volcar su turismo en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. Los hechos se produjeron en la noche de este martes, en la calle Camilo José Cela de la localidad de Tafira, donde un vehículo volcó tras colisionar con otro automóvil.

Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el hombre presentaba un pronóstico moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En la zona también se personaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, así como agentes de la Policía Local, que instruyó el atestado correspondiente.