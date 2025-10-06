Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de los recursos sanitarios en el Puertito de Adeje. @112canarias

Un hombre herido grave al ser alcanzado por la hélice de una embarcación en Adeje

El accidente movilizó un amplio dispositivo sanitario y de seguridad que permitió evacuar rápidamente al afectado en helicóptero

EP

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:17

Un hombre de 32 años sufrió heridas de carácter grave este domingo tras un accidente con la hélice de una embarcación en la zona del Puertito de Adeje, en Tenerife, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo en dicho lugar y, hasta la llegada de personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la médico coordinadora del SUC indicó a los alertantes, desde la sala de emergencias, las maniobras de primeros auxilios que debían llevar a cabo hasta la llegada de los recursos sanitarios.

Además, ante la gravedad de la lesión, se activó un helicóptero medicalizado para garantizar el traslado urgente del herido al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de la Policía Local, así como de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que habilitaron una zona para la toma segura de la aeronave en Puerto Colón y colaboraron con el dispositivo sanitario.

