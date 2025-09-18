Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Personal del SUC dcurante una reanimación. C7

Un hombre grave tras ser reanimado de una parada cardiorrespiratoria en Santa Cruz de Tenerife

El varón, de 53 años, fue reanimado por el personal del SUC y trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

EP

Santa Cruz de Tenerife

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:36

Un hombre, de 53 años, ha resultado afectado en estado grave tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en una calle de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles en la calle Santiago Cuadrado, desde donde se alertaba de que un hombre había sufrido un desvanecimiento en la vía pública y se encontraba inconsciente.

Seguidamente se trasladó hasta el lugar hasta personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, constató a su llegada que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, logrando finalmente recuperar el ritmo cardiaco.

De este modo, tras ser estabilizado en el recurso sanitario, el afectado fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. En la zona también se personaron agentes de la Policía Local que colaboraron con los recursos sanitarios y elaboraron con los informes correspondientes.

