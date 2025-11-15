Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un hombre, grave por intoxicación en un incendio en una vivienda de Arrecife

Ocurrió en un apartamento en la calle Pedro Barba, un suceso que obligó a movilizar a los servicios de emergencia en la tarde del viernes

Arrecife

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:45

Un hombre de 44 años de edad ha resultado afectado este viernes de gravedad por una intoxicación tras declararse un incendio en una vivienda de la calle Pedro Barba, en Arrecife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:49 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que se había declarado un incendio en un apartamento en la tercera planta de un edificio de la calle mencionada, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de Bomberos del Consorcio de Lanzarote procedieron a extinguir las llamas y a ventilar el inmueble. El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió, por su parte, al afectado que, una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

La Policía Local aseguró la zona y realizó las diligencias correspondientes.

