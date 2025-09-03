Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen aérea de la playa de las Teresitas en Tenerife. C7

Un hombre fallece tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en Las Teresitas

Los socorristas iniciaron maniobras de reanimación y el SUC continuó con asistencia avanzada, pero no pudieron salvarle la vida

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:51

Un hombre ha perdido la vida este miércoles, 3 de septiembre, tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El incidente ocurrió en torno a las 10.35 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que socorristas de la playa habían sacado del agua a un varón y le practicaban maniobras de reanimación.

El CECOES activó los recursos de emergencia necesarios, desplazándose hasta el lugar una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

El personal sanitario del SUC comprobó que el hombre seguía en parada cardiorrespiratoria y continuó aplicando maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar, sin obtener resultado, por lo que finalmente se confirmó su fallecimiento.

La Policía Local colaboró en el dispositivo y la Policía Nacional custodió el cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial, además de instruir las diligencias correspondientes.

