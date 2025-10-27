Un hombre en estado crítico al volcar con su coche y sufrir una parada cardiorrespiratoria en Tenerife El accidente tuvo lugar el domingo por la tarde en Buenavista del Norte

EP Santa Cruz de Tenerife Lunes, 27 de octubre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Un conductor se encuentra en estado crítico al volcar su turismo y sufrir una parada cardiorrespiratoria en la TF-436, en Buenavista del Norte (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se produjeron en la tarde del domingo en dicho lugar, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicaron maniobras de reanimación básicas y avanzadas hasta revertir la situación.

Una vez estabilizado, fue trasladado en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario de Canarias. En el lugar del accidente también se personaron bomberos de Tenerife y agentes de la Guardia Civil.