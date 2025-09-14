Un hombre en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Morro Jable El afectado, de 48 años, fue reanimado en la vía pública y trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Helicóptero medicalizado, preparado para una evacuación en el Hospital General de Fuerteventura.

Ep Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:05 Comenta Compartir

Un hombre de 48 años tuvo que ser trasladado este sábado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la Avenida del Saladar, en Morro Jable, municipio de Pájara en Fuerteventura.

El suceso ocurrió en torno a las 19.18 horas de este sábado, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta que informaba del desvanecimiento de una persona en plena vía pública.

Una coordinadora sanitaria del Servicio de Urgencias Canario (SUC), desde la sala operativa, constató que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria e indicó por teleasistencia las maniobras de reanimación. A la llegada de una ambulancia de soporte vital básico, el personal sanitario continuó con la asistencia y aplicó un desfibrilador, logrando recuperar el pulso del afectado.

Posteriormente, tras ser estabilizado, fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada hasta la helisuperficie de la zona y, desde allí, en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En la intervención también colaboraron efectivos de los Bomberos y la Policía Local.