Un hombre es detenido por robar dos días seguidos en la misma tienda de ropa de Triana El arrestado, de 36 años y con antecedentes, sustrajo prendas valoradas en 750 euros y fue interceptado por la Policía Nacional tras huir en bicicleta hacia el barrio de Zárate

Ep Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 10 de octubre 2025, 12:48 | Actualizado 13:04h. Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 36 años, con antecedentes policiales, como presunto autor de dos delitos de hurto cometidos en días consecutivos en la misma tienda de ropa de la zona comercial de Triana. En total, el valor de las prendas sustraídas asciende a 750 euros.

Según informó la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el primer robo se produjo el pasado lunes, 6 de octubre, cuando el individuo accedió al establecimiento y se llevó varias prendas valoradas en unos 250 euros, abandonando el lugar en una bicicleta.

Tras analizar las imágenes de seguridad y recopilar los testimonios de la responsable del local y de varios testigos, los agentes lograron obtener una descripción física del sospechoso. Al día siguiente, establecieron un dispositivo de vigilancia ante la posibilidad de que el hombre regresara al mismo comercio, lo que finalmente ocurrió.

En esta segunda ocasión, el detenido sustrajo cuatro trajes con etiquetas y sistemas de alarma aún colocados, valorados en 480 euros, y huyó nuevamente en bicicleta en dirección al barrio de Zárate. Sin embargo, fue localizado e interceptado poco después por una patrulla policial, que halló las prendas en su poder.

El hombre fue trasladado a dependencias policiales, donde se continúa la investigación para determinar su posible implicación en otros hurtos recientes cometidos en la capital grancanaria. Una vez concluidas las diligencias, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial.