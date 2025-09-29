Un hombre detenido en Fuerteventura por robos violentos a mujeres de avanzada edad El detenido, acusado de asaltar a sus víctimas mediante el método del tirón, fue sorprendido cuando se disponía a atacar a otra pareja en Corralejo

CANARIAS7 Corralejo Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:08

La Guardia Civil del Puesto Principal de Corralejo ha detenido a un hombre de 30 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en Fuerteventura. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de los días 16 y 19 de septiembre en la localidad de Corralejo, donde dos mujeres de avanzada edad, que se encontraban de vacaciones, fueron atacadas mediante el procedimiento del tirón, resultando con lesiones leves.

El despliegue policial permitió interceptar al sospechoso en la madrugada del 21 de septiembre, cuando se disponía a asaltar a una pareja de edad avanzada en la vía pública. El dispositivo de vigilancia confirmó que el detenido coincidía con la descripción física aportada por las víctimas y captada en las cámaras de seguridad de la zona.

La investigación reveló un patrón común en los robos: actuar de madrugada contra personas vulnerables, principalmente mujeres extranjeras mayores que paseaban por calles próximas a la avenida Nuestra Señora del Carmen. Fruto de la colaboración ciudadana, los agentes lograron recuperar la ropa utilizada en uno de los asaltos, además de varios objetos y documentación pertenecientes a las víctimas.

El detenido pasó a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Puerto del Rosario, que decretó su puesta en libertad con cargos y la prohibición de entrar en el municipio de La Oliva.

