Imagen del supermercao Spar del Centro Cívico de Jinámar. Telde Actualidad

Un hombre armado con un cuchillo atraca un supermercado en Jinámar y huye con el dinero

El Spar, ubicado en el Centro Cívico, sufre su segundo asalto en pocos meses; la Policía Nacional investiga lo ocurrido

CANARIAS7

CANARIAS7

Telde

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:24

El supermercado Spar situado en el Centro Cívico de Jinámar volvió a ser escenario de un robo en la tarde de este miércoles. Según informa Teldeactualidad, un individuo encapuchado y armado con un cuchillo irrumpió en el local, amenazó al personal y se llevó la caja registradora con la recaudación del día, que podría ascender a una cantidad significativa.

No se produjeron heridos durante el asalto, pero la huida del ladrón con el dinero encendió de nuevo las alarmas en la zona. Agentes de la Policía Nacional acudieron rápidamente al establecimiento y se han hecho cargo de la investigación, que se apoya también en las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Este incidente se suma a otro intento de atraco ocurrido en el mismo Spar el pasado mes de mayo, cuando un joven encapuchado intentó intimidar a la cajera con un cuchillo, aunque en esa ocasión el robo fue frustrado gracias a la intervención de varias personas que se encontraban cerca.

