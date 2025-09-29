Un hombre de 70 años, herido leve al chocar con su coche contra un muro El accidente tuvo lugar en la zona del barranco de La Ballena de Las Palmas de Gran Canaria

Efe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:07

Un conductor de 70 años ha resultado herido de carácter moderado al colisionar con un muro cuando circulaba a primeras horas de la tarde de este lunes en la zona del barranco de La Ballena de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

El hombre, al que se diagnosticaron policontusiones de carácter moderado, fue atendido por personal del Servicio de Urgencias Canario que lo trasladó luego en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, explica el 112 en un comunicado.

Y añade que hasta el lugar del accidente, ocurrido sobre las dos de la tarde, acudieron también agentes de la Policía Local que instruyeron las diligencias correspondientes.