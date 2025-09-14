Un hombre de 38 años herido por una agresión con arma blanca en La Palma El afectado, con una herida de carácter moderado en un brazo, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital General de La Palma

CANARIAS7 Santa Cruz de La Palma Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:30

En la madrugada de este domingo, a las 05.04 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de la agresión a un hombre con arma blanca en la vía pública de La Palma, en el municipio de Los Llanos de Aridane.

De inmediato se activaron los recursos de emergencia necesarios. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a un varón de 38 años que presentaba una herida en el miembro superior. Según la valoración inicial, la lesión fue catalogada de carácter moderado, salvo complicaciones. Posteriormente, el herido fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital General de La Palma.

Hasta el lugar también se desplazó la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

De madrugada, un hombre resultó herido tras agredido con arma blanca en Los Llanos de Aridane #LaPalma



➡️Personal del #SUC lo asistió y trasladó al hospital.https://t.co/Pwainovyb0 pic.twitter.com/Khl5WnKTzg — 112 Canarias (@112canarias) September 14, 2025