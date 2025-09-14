Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Unidad de Emergencias del 112.

Un hombre de 38 años herido por una agresión con arma blanca en La Palma

El afectado, con una herida de carácter moderado en un brazo, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital General de La Palma

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de La Palma

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:30

En la madrugada de este domingo, a las 05.04 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de la agresión a un hombre con arma blanca en la vía pública de La Palma, en el municipio de Los Llanos de Aridane.

De inmediato se activaron los recursos de emergencia necesarios. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a un varón de 38 años que presentaba una herida en el miembro superior. Según la valoración inicial, la lesión fue catalogada de carácter moderado, salvo complicaciones. Posteriormente, el herido fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital General de La Palma.

Hasta el lugar también se desplazó la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

