Heridos moderados dos hombres tras el vuelco de un vehículo en La Oliva, Fuerteventura

La Oliva Martes, 14 de octubre 2025, 11:26 | Actualizado 15:36h.

Un hombre de 52 años y otro de 39 resultaron heridos moderados tras el vuelco de un vehículo que tuvo lugar sobre las 08.15 horas de este martes en la vía FV-104, a la altura de Montaña Roja, en dirección Corralejo y dentro del municipio de La Oliva, Fuerteventura.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a su llegada a los dos afectados, que presentaron ambos traumatismos de carácter moderado, por lo que fueron trasladados en ambulancias al Hospital General de Fuerteventura Virgen de la Peña.

Por su parte, Bomberos del Servicio de Extinción y Salvamento de La Oliva intervinieron en el lugar aunque no tuvieron que realizar ninguna excarcelación.

Finalmente, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes, la Policía Local colaboró con el dispositivo, y el servicio de Carreteras realizó la limpieza de la vía.