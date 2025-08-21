Herido tras volcar su turismo en la autopista del sur de Gran Canaria Bomberos aseguraron el vehículo y el SUC trasladó al afectado con contusiones moderadas al Hospiten Roca

San Bartolomé de Tirajana Jueves, 21 de agosto 2025, 09:34

Un conductor de 40 años resultó herido moderado sobre las 05.00 horas de este jueves tras volcar su turismo en la autopista del sur de Gran Canaria (GC-1), a su paso por San Bartolomé de Tirajana.

El afectado pudo salir del vehículo por sus propios medios y los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del municipio procedieron a asegurar el mismo.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y estabilizó al varón, que presentó múltiples contusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospiten Roca.

Por último, la Guardia Civil instruyó diligencias correspondientes y el personal del servicio de Conservación de Carreteras señalizó la vía y procedió a su limpieza.