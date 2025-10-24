Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC. C7

Herido tras salirse de la carretera con su camión en Mogán

El conductor sufrió un traumatismo torácico de carácter moderado y fue trasladado a la Clínica Roca

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:52

Comenta

El conductor de un camión resultó herido moderado sobre las 13.15 horas de este viernes al salirse de la vía en el kilómetro 6 de la vía GC-505, en dirección a Cercados de Espino y dentro del municipio de Mogán en Gran Canaria.

De esta manera, el varón sufrió un traumatismo torácico de carácter moderado, por lo que fue asistido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico a la Clínica Roca, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Además, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.

