Imagen de archivo del SUC. C7

Herido tras producirse una colisión entre dos turismos en Tenerife

El hombre sufrió traumatismos de carácter moderado y fue trasladado a Hospiten Sur tras el accidente

EP

Granadilla de Abona

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:37

Un hombre, de 38 años, ha resultado herido este miércoles, 20 de agosto, tras producirse una colisión entre dos vehículos en la calle Charcay, en el municipio de Granadilla de Abona, Tenerife.

Sobre las 00:25 horas la sala operativa 1-1-2 recibió una alerta comunicando el accidente. Acto seguido, Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para poder intervenir en el suceso.

Una vez el Servicio de Urgencias Canario llegó al lugar, asistió y valoró al afectado, que fue trasladado a Hospiten Sur con diversos traumatismos de carácter moderado.

