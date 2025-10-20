Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Comisión del Parlamento, en directo: Pedro Pacheco presenta el informe del sector público local de 2022
Imagen de archivo de ambulancia. C7

Herido moderado tras sufrir una caída desde varios metros de altura en Tenerife

El hombre de 64 años presentaba policontusiones de carácter moderado y fue trasladado hasta el Hospital Universitario de Canarias

Ep

La Laguna

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:00

Comenta

Un senderista, de 64 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída, desde varios metros de altura, en La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incidente se produjo en la tarde de este domingo en el sendero que transcurre entre Cruz del Carmen y Punta del Hidalgo, en el citado municipio, teniendo que trasladarse hasta el lugar el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias que, junto a Bomberos de Tenerife, accedieron hasta el afectado y le prestaron la primera atención.

Seguidamente, tras ser inmovilizado, fue izado en camilla a la aeronave y evacuado a una zona cercana, donde se encontraba el personal de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y lo trasladó hasta el Hospital Universitario de Canarias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva Ley del Deporte deja vacía la grada Naciente: control de alcoholemia, multa y retirada de abono
  2. 2 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  3. 3 En la locura, la UD Las Palmas es la reina
  4. 4 El mayor proyecto solar de Gran Canaria suma 37.721 paneles en cinco plantas
  5. 5 Peligro en el parque Chona Madera: un árbol de gran tamaño cae durante la madrugada del sábado
  6. 6 Un seísmo de magnitud 3,4 entre Gran Canaria y Tenerife se deja sentir con intensidad 2
  7. 7 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  9. 9 La Aemet da carpetazo a las lluvias en Canarias: todo acabará este día
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 20 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Herido moderado tras sufrir una caída desde varios metros de altura en Tenerife

Herido moderado tras sufrir una caída desde varios metros de altura en Tenerife